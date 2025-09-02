Panamá Nacionales -

Gerente de Merca Panamá realiza sustentación de vista presupuestaria

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional continúa con la revisión de las vistas presupuestarias de las instituciones del Estado. El gerente de Merca Panamá, José Ramos, anunció durante sus sustentación la instalación de medidores en cada puesto de los arrendatarios, ya que en la actualidad se invierten 3 millones de dólares en facturas de luz, y algunas personas han colocado hasta seis neveras y no pagan por el consumo de energía eléctrica.