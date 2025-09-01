Becas socioeconómicas del IFARHU: proceso y requisitos para el próximo año

Becas socioeconómicas del IFARHU. IFARHU

Por Ana Canto El nuevo reglamento de las becas socioeconómicas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) contempla beneficiar a estudiantes de escasos recursos en todo el país, egresados de secundaria e interesados en cursar estudios en instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales.

Las solicitudes serán evaluadas por una comisión especializada, que determinará qué aspirantes son aptos para recibir la beca. Esta evaluación se basará en análisis realizados por trabajadores sociales, quienes identificarán la condición de vulnerabilidad económica y el mérito académico de cada postulante.

