Becas socioeconómicas del IFARHU: proceso y requisitos para el próximo año

El nuevo reglamento de las becas socioeconómicas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) contempla beneficiar a estudiantes de escasos recursos en todo el país, egresados de secundaria e interesados en cursar estudios en instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales.
Le podría interesar: PASE-U, 2do Pago: ¿Cuándo el IFARHU pagará este desembolso a los estudiantes?
Becas socioeconómicas del IFARHU: Requisitos para el próximo año
- El promedio mínimo para aplicar a la beca socioeconómica para estudiantes que han culminado la secundaria es de 4.0 sobre 5.0.
- La beca cubrirá estudios universitarios en instituciones nacionales o internacionales.
- La cantidad de beneficios disponibles dependerá del presupuesto vigente del IFARHU para el año 2026.
Con estos cambios, el IFARHU busca incentivar la mejora del rendimiento académico entre los estudiantes y garantizar que las ayudas sean otorgadas con base en estudios socioeconómicos, eliminando la influencia de recomendaciones políticas o de autoridades locales.