Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 12:16

Becas socioeconómicas del IFARHU: proceso y requisitos para el próximo año

Las becas socioeconómicas del IFARHU buscan incentivar la mejora del rendimiento académico entre los estudiantes.

Ana Canto
Por Ana Canto

El nuevo reglamento de las becas socioeconómicas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) contempla beneficiar a estudiantes de escasos recursos en todo el país, egresados de secundaria e interesados en cursar estudios en instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales.

Las solicitudes serán evaluadas por una comisión especializada, que determinará qué aspirantes son aptos para recibir la beca. Esta evaluación se basará en análisis realizados por trabajadores sociales, quienes identificarán la condición de vulnerabilidad económica y el mérito académico de cada postulante.

Becas socioeconómicas del IFARHU: Requisitos para el próximo año

  • El promedio mínimo para aplicar a la beca socioeconómica para estudiantes que han culminado la secundaria es de 4.0 sobre 5.0.
  • La beca cubrirá estudios universitarios en instituciones nacionales o internacionales.
  • La cantidad de beneficios disponibles dependerá del presupuesto vigente del IFARHU para el año 2026.

Con estos cambios, el IFARHU busca incentivar la mejora del rendimiento académico entre los estudiantes y garantizar que las ayudas sean otorgadas con base en estudios socioeconómicos, eliminando la influencia de recomendaciones políticas o de autoridades locales.

