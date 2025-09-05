Cumbre Panamá-Japón: acuerdan vuelo directo y programa laboral bilateral

Panamá y Japón avanzan en la cooperación económica y laboral tras la cumbre bilateral entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, celebrada en Tokio. Entre los principales acuerdos destacan la próxima conexión aérea directa entre ambos países y la implementación de un programa de intercambio laboral entre empresas panameñas y japonesas.

Durante el encuentro, Mulino reiteró la invitación a Japón para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, resaltando la importancia estratégica de esta vía para el comercio internacional y la presencia japonesa en el registro marítimo panameño, que incluye 232 compañías japonesas propietarias de buques.

Cumbre Panamá-Japón: Mulino y el Primer Ministro Ishiba

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964020229312331808&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, sostuvieron un encuentro bilateral, en el que el mandatario panameño le volvió a expresar la invitación para que este país asiático se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. pic.twitter.com/rr6HNhEv7r — Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2025

La cumbre también permitió discutir proyectos de infraestructura y tecnología, incluyendo la tercera línea del Metro de Panamá, así como la participación de Panamá en la Expo Osaka Kansai. Mulino destacó la cooperación en energía limpia, logística, producción de alimentos y agroexportación, subrayando los beneficios del Mercosur para la inversión bilateral.

Por su parte, Ishiba destacó la colaboración histórica y reafirmó el compromiso de Japón con la libre navegación y el desarrollo marítimo global, así como su apoyo a proyectos estratégicos en Panamá. Además, anunció que la aerolínea All Nippon Airways (ANA) gestionará el vuelo directo Panamá–Tokio.

El encuentro contó con la participación de altos funcionarios de ambos países, incluyendo ministros panameños y representantes del gobierno japonés, consolidando la alianza estratégica entre Panamá y Japón, basada en valores compartidos como disciplina, compromiso, diálogo y liderazgo marítimo.