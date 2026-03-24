Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 17:36

Asamblea Nacional aprueba en primer debate uso de bioetanol en combustibles

La Asamblea Nacional aprobó el uso de una mezcla al 10 % de bioetanol (E10) en los combustibles en Panamá.

Asamblea Nacional aprueba en primer debate uso de bioetanol en combustibles.

Asamblea Nacional aprueba en primer debate uso de bioetanol en combustibles.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 443, que establece el uso de una mezcla al 10 % de bioetanol (E10) en los combustibles en Panamá. La votación cerró con 5 votos a favor y 4 en contra.

El proyecto, impulsado por el Órgano Ejecutivo, define los lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa. Según la norma, la Secretaría Nacional de Energía tendrá la misión de desarrollar e implementar los planes estratégicos para fomentar este uso en todo el territorio nacional.

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El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, destacó que la iniciativa generará beneficios económicos y ambientales, además de impulsar la creación de empleos.

La propuesta busca actualizar el programa de biocombustibles y establecer el uso obligatorio del E10 en las gasolinas, lo que incentivará la producción de caña de azúcar y reducirá las emisiones contaminantes.

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