Asamblea Nacional aprueba en primer debate uso de bioetanol en combustibles.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 443, que establece el uso de una mezcla al 10 % de bioetanol (E10) en los combustibles en Panamá. La votación cerró con 5 votos a favor y 4 en contra.

El proyecto, impulsado por el Órgano Ejecutivo, define los lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa. Según la norma, la Secretaría Nacional de Energía tendrá la misión de desarrollar e implementar los planes estratégicos para fomentar este uso en todo el territorio nacional.

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El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, destacó que la iniciativa generará beneficios económicos y ambientales, además de impulsar la creación de empleos.

La propuesta busca actualizar el programa de biocombustibles y establecer el uso obligatorio del E10 en las gasolinas, lo que incentivará la producción de caña de azúcar y reducirá las emisiones contaminantes.