Secretaría de Energía plantea uso de biocombustibles ante alza de la gasolina

Ante el reciente incremento en el costo del combustible en Panamá, la Secretaría Nacional de Energía señaló que la implementación de biocombustibles, como el etanol, representaría una oportunidad estratégica para mitigar el impacto de los precios internacionales en el mercado local.

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, afirmó que el país mantiene una alta dependencia de vehículos de combustión interna, mientras que la transición hacia la movilidad eléctrica aún se encuentra en una proporción menor.

Rodríguez destacó que, a diferencia de los combustibles fósiles, el bioetanol no está sujeto a las mismas variables geopolíticas que afectan directamente al diésel y la gasolina.

"Técnicamente esta demostrado a nivel internacional que es beneficioso; los demás argumentos básicamente no son técnicos. Son de otro tipo", dijo el secretario.

Según el reporte oficial, a partir de este viernes 20 de marzo y hasta el 3 de abril de 2026, los precios registrarán las siguientes variaciones por litro:

Gasolina de 95 octanos: Sube $0.20

Gasolina de 91 octanos: Sube $0.18

Diésel bajo en azufre: Sube $0.30