Arroz a $5 en Panamá: IMA publica lugares de venta en agroferias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de sus agroferias este miércoles 25 de marzo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles en distintas provincias del país.
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Requisitos para comprar
Los asistentes deben cumplir con lo siguiente:
- Presentar cédula de identidad personal
- Llevar bolsas reutilizables
- Acudir desde las 8:00 a.m.
Lugares de las agroferias este miércoles 25 de marzo
Los Santos
- Jardín Deportivo de La Enea, distrito de Guararé
Panamá
- Estacionamientos del Instituto Geográfico de Panamá Tommy Guardia, corregimiento de Curundú
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Trinidad de Las Minas, El Cacao, distrito de Capira
Veraguas
- Casa del Productor, terrenos de la feria de Chitra, distrito de Calobre
- Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago
Bocas del Toro
- Casa Comunal de Valle del Risco, distrito de Almirante
Panamá Este
- Parque de Margarita, distrito de Chepo
Chiriquí
- Cancha de Loma de San Pedro, El Tejar, distrito de Alanje
Herrera
- Junta Comunal de Quebrada del Ciprián, distrito de Las Minas
Comarca Ngäbe-Buglé
- Peñas Blancas, distrito de Müna
El IMA reiteró el llamado a asistir temprano y cumplir con los requisitos establecidos, con el fin de agilizar el proceso de compra y evitar contratiempos.