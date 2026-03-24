Arroz a $5 en Panamá: IMA publica lugares de venta en agroferias

IMA publica lugares de venta en agroferias @IMA

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de sus agroferias este miércoles 25 de marzo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles en distintas provincias del país.

La entidad recordó a la población que, para realizar sus compras, es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

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Llevar bolsas reutilizables

Acudir desde las 8:00 a.m. Agroferias del IMA @IMA Lugares de las agroferias este miércoles 25 de marzo Los Santos Jardín Deportivo de La Enea, distrito de Guararé Panamá Estacionamientos del Instituto Geográfico de Panamá Tommy Guardia, corregimiento de Curundú Panamá Oeste Casa Comunal de Trinidad de Las Minas, El Cacao, distrito de Capira Veraguas Casa del Productor, terrenos de la feria de Chitra, distrito de Calobre

Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago Bocas del Toro Casa Comunal de Valle del Risco, distrito de Almirante Panamá Este Parque de Margarita, distrito de Chepo Chiriquí Cancha de Loma de San Pedro, El Tejar, distrito de Alanje Herrera Junta Comunal de Quebrada del Ciprián, distrito de Las Minas Comarca Ngäbe-Buglé Peñas Blancas, distrito de Müna El IMA reiteró el llamado a asistir temprano y cumplir con los requisitos establecidos, con el fin de agilizar el proceso de compra y evitar contratiempos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2036138053970883058?s=20&partner=&hide_thread=false Agroferias del IMA para este miércoles 25 de marzo



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/RajGsqHDOk — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) March 23, 2026