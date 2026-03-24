Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 08:59

Arroz a $5 en Panamá: IMA publica lugares de venta en agroferias

Consulta los lugares de las agroferias del IMA este 25 de marzo en Panamá y los requisitos para comprar productos a bajo costo.

IMA publica lugares de venta en agroferias

IMA publica lugares de venta en agroferias

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La entidad recordó a la población que, para realizar sus compras, es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

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Requisitos para comprar

Los asistentes deben cumplir con lo siguiente:

  • Presentar cédula de identidad personal
  • Llevar bolsas reutilizables
  • Acudir desde las 8:00 a.m.
Agroferias del IMA

Lugares de las agroferias este miércoles 25 de marzo

Los Santos

  • Jardín Deportivo de La Enea, distrito de Guararé

Panamá

  • Estacionamientos del Instituto Geográfico de Panamá Tommy Guardia, corregimiento de Curundú

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Trinidad de Las Minas, El Cacao, distrito de Capira

Veraguas

  • Casa del Productor, terrenos de la feria de Chitra, distrito de Calobre
  • Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago

Bocas del Toro

  • Casa Comunal de Valle del Risco, distrito de Almirante

Panamá Este

  • Parque de Margarita, distrito de Chepo

Chiriquí

  • Cancha de Loma de San Pedro, El Tejar, distrito de Alanje

Herrera

  • Junta Comunal de Quebrada del Ciprián, distrito de Las Minas

Comarca Ngäbe-Buglé

  • Peñas Blancas, distrito de Müna

El IMA reiteró el llamado a asistir temprano y cumplir con los requisitos establecidos, con el fin de agilizar el proceso de compra y evitar contratiempos.

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