Comerciantes de Merca Panamá reportan filtraciones en las instalaciones.

Comerciantes de Merca Panamá informaron que, debido a las fuertes lluvias registradas la mañana de este viernes 5 de septiembre, el agua ha ingresado a sus instalaciones, provocando acumulación cerca de los productos agrícolas.
Reportan filtración de agua en Merca Panamá. Los arrendatarios hacen un llamado a que se realice la reparación de los techos. pic.twitter.com/NaGxVdoVlX— Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2025