Comerciantes de Merca Panamá reportan filtraciones en las instalaciones

Los comerciantes de Merca Panamá pidieron a la administración que se realicen trabajos de reparación urgentes para evitar daños mayores.

Por Ana Canto

Comerciantes de Merca Panamá informaron que, debido a las fuertes lluvias registradas la mañana de este viernes 5 de septiembre, el agua ha ingresado a sus instalaciones, provocando acumulación cerca de los productos agrícolas.

Ante esta situación, que aseguran se repite cada vez que llueve en la ciudad de Panamá, los comerciantes pidieron a la administración que se realicen trabajos de reparación urgentes para evitar daños mayores.

