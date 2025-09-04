Estados Unidos declara a Los Lobos y Los Choneros de Ecuador como grupos terroristas

Estados Unidos declara a Los Lobos y Los Choneros de Ecuador

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio, anunció este jueves en Quito que su país declaró a las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas, en el marco de la estrategia de Washington para combatir al crimen organizado en Latinoamérica.

Rubio sostuvo un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien discutió los desafíos de seguridad que enfrenta la nación andina. El mandatario ecuatoriano ya había designado a estos grupos como terroristas a inicios de 2024, tras una ola de violencia sin precedentes que incluyó atentados, secuestros y motines carcelarios.

Los Lobos y Los Choneros son considerados los dos carteles más grandes y violentos de Ecuador, con vínculos en el tráfico internacional de drogas y alianzas con redes criminales de otros países de la región.

La decisión de Washington implica mayores sanciones y cooperación internacional para golpear las finanzas y la estructura de estas organizaciones, que en los últimos años han extendido su influencia más allá de las fronteras ecuatorianas.

FUENTE: EFE