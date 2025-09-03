Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum tras ataque Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , sostuvo este miércoles una reunión de hora y media con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio de Gobierno, un día después de que Washington escalara la presión contra el narcotráfico con un ataque dirigido a una embarcación cerca de Venezuela, que dejó 11 presuntos narcotraficantes muertos.

Rubio estuvo acompañado del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, con quien posteriormente ofreció una conferencia de prensa. El encuentro se desarrolló en medio de crecientes tensiones por la política antidrogas de la administración de Donald Trump, calificada por analistas como impredecible.

Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que la operación en el Caribe es “una señal muy clara de que esta actividad no será tolerada en el hemisferio”.

Por su parte, Sheinbaum rechazó las declaraciones de Trump, quien aseguró la semana pasada que México estaba controlado por los cárteles. “No es verdad que estemos asustados ni subordinados”, subrayó, reiterando que cualquier intervención militar de EE.UU. en territorio mexicano es una línea roja.

La mandataria enfatizó que su gobierno busca “colaboración en igualdad de circunstancias, no subordinación”. Trump afirmó que los narcotraficantes abatidos en el Caribe eran parte del Tren de Aragua, organización criminal venezolana recientemente designada como grupo terrorista por Estados Unidos.

FUENTE: AFP