Senafront captura en Panamá a hombre vinculado al Tren de Aragua

Un operativo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en Panamá culminó con la aprehensión de un hombre de 28 años vinculado presuntamente al grupo criminal Tren de Aragua, conocido por sus actividades delictivas en la región.
SENAFRONT refuerza los operativos en las fronteras del país
Según las autoridades, el operativo forma parte de los esfuerzos continuos para reforzar la seguridad en las fronteras y combatir la presencia de organizaciones criminales internacionales. La identidad del detenido no fue revelada mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
El Senafront recordó que este tipo de acciones buscan proteger a la población panameña y mantener el control efectivo de los límites del país, destacando la colaboración con otras agencias de seguridad para prevenir la entrada de grupos delictivos extranjeros.