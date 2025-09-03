México Internacionales -  3 de septiembre de 2025 - 14:12

Marco Rubio advierte que EE.UU. seguirá atacando a cárteles tras golpe al Tren de Aragua

Marco Rubio, afirmó en México que continuarán los ataques contra cárteles, tras la destrucción de un bote del Tren de Aragua en el Caribe.

Noemí Ruíz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que su país continuará los ataques contra los cárteles de la droga, luego de que Washingtonconfirmara la destrucción de una embarcación en el Caribe que presuntamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

“El presidente Donald Trump lo hizo estallar y volverá a ocurrir. Quizás esté sucediendo en este mismo momento”, declaró Rubio durante una rueda de prensa en Ciudad de México, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

El mensaje refuerza la política de línea dura de la administración Trump frente al narcotráfico en la región, en un contexto de tensiones por el impacto de organizaciones criminales transnacionales y la respuesta de los gobiernos latinoamericanos ante posibles intervenciones de Washington.

