Nicaragua: muerte de opositores presos acelera la transición de poder de Ortega a Murillo

La muerte de dos opositores bajo custodia del régimen nicaragüense encendió las alarmas de defensores de derechos humanos y exiliados, quienes denuncian una nueva era represiva liderada por Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega y actual copresidenta de Nicaragua .

Ortega, que cumple 80 años el 11 de noviembre y enfrenta un notorio deterioro de salud, ha cedido cada vez más funciones a Murillo, de 74 años, quien fue elevada a copresidenta en 2024 mediante una reforma constitucional.

Nicaragua acelera consolidación de Rosario Murillo como copresidenta

El 25 de agosto, Washington denunció la muerte del opositor Mauricio Alonso, detenido en julio y cuyo arresto nunca fue reconocido oficialmente por Managua. Días antes había fallecido en circunstancias similares el abogado Carlos Cárdenas, entregado sin vida a su familia tras dos semanas de desaparición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963976900893643247&partner=&hide_thread=false La muerte de dos opositores presos en Nicaragua encendió las alarmas de exiliados y defensores de los derechos humanos, que atribuyen esta nueva "era represiva" a una transición anticipada del poder de un enfermo Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo.



Ortega, quien cumple 80… pic.twitter.com/R3k0La19OA — Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2025

“En una semana se entregaron los cuerpos de dos personas que fueron desaparecidas […]. Es una nueva etapa que lleva el sello de Murillo”, afirmó a la AFP Arturo McFields, exembajador nicaragüense en Estados Unidos. Para Human Rights Watch, estos hechos muestran que Murillo busca consolidar poder y prepararse para la sucesión. “En una semana se entregaron los cuerpos de dos personas que fueron desaparecidas […]. Es una nueva etapa que lleva el sello de Murillo”, afirmó a la AFP Arturo McFields, exembajador nicaragüense en Estados Unidos. Para Human Rights Watch, estos hechos muestran que Murillo busca consolidar poder y prepararse para la sucesión.

Purgas internas y control militar

En los últimos meses, históricos dirigentes sandinistas como Bayardo Arce, Álvaro Baltodano y Henry Ruiz, además del jefe de escolta de Ortega, fueron arrestados, mientras otros cuadros leales enfrentan despidos o arrestos domiciliarios.

Murillo también asumió el mando militar, entregando por primera vez galones de ascenso a oficiales durante el aniversario del Ejército, reforzando su posición en las estructuras de poder.

El mandatario aparece cada vez más debilitado en actos públicos. Según fuentes médicas en el exilio, padece lupus e insuficiencia renal, lo que alimenta rumores sobre una inminente sucesión.

FUENTE: AFP