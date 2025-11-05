Consorcio Cuarto Puente abre nuevas plazas de empleo: revisa las vacantes disponibles

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en distintas áreas técnicas, profesionales y administrativas, como parte del avance de este megaproyecto de infraestructura que conectará las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Las vacantes disponibles se concentran en el área de Ancón, distrito de Panamá, y están dirigidas a personas con experiencia en los sectores de construcción, ingeniería, administración y servicios generales.
Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal ofrece vacantes
Puestos disponibles
- Chofer mensajero – Área de Construcción.
- Dibujante de ingeniería civil – Área administrativa. Salario: B/.1,500 a B/.2,000 mensuales.
- Laboratorista de concreto – Área de Construcción. Salario: B/.1,500 mensuales.
- Ingeniero topógrafo – Área de Construcción. Salario: B/.1,000 a B/.1,500 mensuales.
- Dibujante de diseño estructural – Área de Construcción. Salario: B/.1,800 a B/.2,000 mensuales.
- Abogado – Área de Construcción. Salario: B/.1,500 a B/.1,800 mensuales.
Todos los cargos son de tiempo completo y representan una oportunidad para integrarse a uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en Panamá.