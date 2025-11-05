Chiriquí Nacionales -  5 de noviembre de 2025 - 15:05

Policía Nacional captura en Chiriquí a hombre incluido en la lista de los más buscados

La Policía Nacional aprehendió en David a Julio Mosquera Peña, requerido por estafa a un agricultor por más de B/.8,000. Era uno de los más buscados.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades de la Policía Nacional lograron la aprehensión de Julio Mosquera Peña, quien figuraba en la lista de los más buscados en el país. Su captura se realizó en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con las autoridades, Mosquera Peña es requerido por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa, en perjuicio de un agricultor.

Las investigaciones señalan que, junto a otra persona, logró vender mediante engaño un supuesto vehículo y un terreno, por los cuales recibieron aproximadamente B/. 8,000.

El hecho se remonta a los meses de diciembre de 2022 a febrero de 2023, en el distrito de David. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

