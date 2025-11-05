Policía aprehende a cinco personas requeridas por distintos delitos en Colón

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una mujer requerida por las autoridades judiciales por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de lesiones personales a servidores de la fuerza pública, así como por delito contra los servidores públicos.
Policía aprehende a cinco personas requeridas
En otras acciones policiales desarrolladas en puntos distintos de la provincia, se aprehendió a cuatro personas más, requeridas por los delitos de lesiones personales y violencia doméstica.
Por otro lado, en un operativo efectuado en el sector de Valle Verde, corregimiento de Cristóbal, unidades policiales incautaron un arma de fuego y aprehendieron a un ciudadano vinculado al caso. Las personas retenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.