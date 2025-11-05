Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2025 - 15:57

Policía aprehende a cinco personas requeridas por distintos delitos en Colón

Una mujer y cuatro hombres fueron aprehendidos en Colón por delitos de lesiones personales y violencia doméstica. También se decomisó un arma de fuego.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una mujer requerida por las autoridades judiciales por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de lesiones personales a servidores de la fuerza pública, así como por delito contra los servidores públicos.

La captura se realizó en la provincia de Colón, como parte de los operativos de seguridad y control que mantiene la institución en diferentes sectores del país.

En otras acciones policiales desarrolladas en puntos distintos de la provincia, se aprehendió a cuatro personas más, requeridas por los delitos de lesiones personales y violencia doméstica.

Por otro lado, en un operativo efectuado en el sector de Valle Verde, corregimiento de Cristóbal, unidades policiales incautaron un arma de fuego y aprehendieron a un ciudadano vinculado al caso. Las personas retenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

