Policía aprehende a cinco personas requeridas por distintos delitos en Colón

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una mujer requerida por las autoridades judiciales por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de lesiones personales a servidores de la fuerza pública, así como por delito contra los servidores públicos.

La captura se realizó en la provincia de Colón, como parte de los operativos de seguridad y control que mantiene la institución en diferentes sectores del país.

Policía aprehende a cinco personas requeridas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986164338475127201?t=Y8zRB6pYhDdrzSDC1Xv_Sg&s=19&partner=&hide_thread=false Aprehenden en Colón a una mujer requerida por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de lesiones personales a servidores de la fuerza pública y delito contra los servidores públicos.



En otro caso, en otros puntos de la provincia se llevó a cabo la… pic.twitter.com/SO37u4zQAq — Telemetro Reporta (@TReporta) November 5, 2025

En otras acciones policiales desarrolladas en puntos distintos de la provincia, se aprehendió a cuatro personas más, requeridas por los delitos de lesiones personales y violencia doméstica.

Por otro lado, en un operativo efectuado en el sector de Valle Verde, corregimiento de Cristóbal, unidades policiales incautaron un arma de fuego y aprehendieron a un ciudadano vinculado al caso. Las personas retenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.