Vehículo de la Defensoría del Pueblo es usado sin permiso y aparece vinculado a decomiso de droga

Vehículo de la Defensoría del Pueblo es usado sin permiso

La Defensoría del Pueblo informó que, durante la noche del martes 25 de noviembre, uno de los vehículos institucionales asignados a la Regional de Chepo fue sustraído sin autorización y utilizado de manera indebida. El caso ya está bajo investigación de las autoridades competentes.

Contenido relacionado: SENAFRONT aprehende a cinco personas con presunta droga en un vehículo del Estado

Según la institución, el vehículo no tenía permiso para circular fuera del horario laboral ni contaba con salvoconducto que habilitara su uso en horas nocturnas. Tras conocerse la situación, la directora regional de Chepo, acompañada del equipo legal de la Defensoría, presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, cumpliendo con los protocolos internos y el manejo responsable de los bienes del Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DefensoriaPan/status/1993737125846491594?s=20&partner=&hide_thread=false Defensoría denuncia hurto de vehículo en regional de Chepo.@eleblancg pic.twitter.com/2i4ZznGGUh — Defensoría del Pueblo de Panamá (@DefensoriaPan) November 26, 2025

Vehículo de la Defensoría del Pueblo es usado sin permiso

Horas después de la sustracción del vehículo, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron a cinco personas, entre ellas un funcionario público, en un punto de control ubicado en la vía hacia Madroño, distrito de Chepo.

Durante la verificación rutinaria, los agentes detectaron inconsistencias en el comportamiento de los ocupantes y en la información suministrada. Al inspeccionar el vehículo estatal, encontraron:

12 paquetes rectangulares con presunta droga

con presunta droga $425 en efectivo

Cinco teléfonos celulares

Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes mientras avanzan las investigaciones sobre el uso del vehículo y el origen de la sustancia decomisada.