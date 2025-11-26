Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 13:54

Vehículo de la Defensoría del Pueblo es usado sin permiso y aparece vinculado a decomiso de droga

Defensoría denuncia uso no autorizado de vehículo institucional. Senafront aprehende a cinco personas y decomisa 12 paquetes de presunta droga en Chepo.

Vehículo de la Defensoría del Pueblo es usado sin permiso 

Vehículo de la Defensoría del Pueblo es usado sin permiso 

Defensoría del Pueblo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Defensoría del Pueblo informó que, durante la noche del martes 25 de noviembre, uno de los vehículos institucionales asignados a la Regional de Chepo fue sustraído sin autorización y utilizado de manera indebida. El caso ya está bajo investigación de las autoridades competentes.

Según la institución, el vehículo no tenía permiso para circular fuera del horario laboral ni contaba con salvoconducto que habilitara su uso en horas nocturnas. Tras conocerse la situación, la directora regional de Chepo, acompañada del equipo legal de la Defensoría, presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, cumpliendo con los protocolos internos y el manejo responsable de los bienes del Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DefensoriaPan/status/1993737125846491594?s=20&partner=&hide_thread=false

Vehículo de la Defensoría del Pueblo es usado sin permiso

Horas después de la sustracción del vehículo, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron a cinco personas, entre ellas un funcionario público, en un punto de control ubicado en la vía hacia Madroño, distrito de Chepo.

Durante la verificación rutinaria, los agentes detectaron inconsistencias en el comportamiento de los ocupantes y en la información suministrada. Al inspeccionar el vehículo estatal, encontraron:

  • 12 paquetes rectangulares con presunta droga
  • $425 en efectivo
  • Cinco teléfonos celulares

Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes mientras avanzan las investigaciones sobre el uso del vehículo y el origen de la sustancia decomisada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993704743395283269&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Airlines y FEPAFUT lanzan concurso "El avión de la Sele" para el diseño del avión rumbo al Mundial 2026

ATTT prohibe circulación de camiones a nivel nacional a partir del jueves 27 de noviembre

Visa para el Mundial 2026: embajador de EE. UU. insta a panameños a solicitar el trámite con anticipación

Recomendadas

Más Noticias