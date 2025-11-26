SENAFRONT aprehende a cinco personas con presunta droga en un vehículo del Estado

Cinco personas, entre ellas un funcionario público, fueron aprehendidas en un punto de control ubicado en la vía hacia Madroño, en el distrito de Chepo, después de que unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisaran 12 paquetes rectangulares con presunta droga, además de $425 en efectivo y cinco teléfonos celulares.
SENAFRONT encuentra presunta droga dentro del vehículo de un Estado
El hallazgo se dio durante una verificación rutinaria en un vehículo del Estado, en el cual se trasladaban los sospechosos. Tras detectar inconsistencias, los agentes procedieron a realizar la inspección que permitió ubicar los paquetes dentro del automóvil.
Los aprehendidos, junto con el vehículo y todas las evidencias, fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, para las investigaciones correspondientes. El Senafront reiteró que mantendrá los controles y puntos de verificación en áreas estratégicas para combatir actividades vinculadas al narcotráfico y otros delitos.