Feria Empleo 2.0: Primera participante es contratada por Niko's Café Panamá

Ana Canto
La Alcaldía de Panamá anunció a la primera persona en llegar a la feria Empleo 2.0 y también la primera en ser contratada por una de las empresas participantes, que este sábado 6 de septiembre ofrecen más de 7,000 vacantes.

Se trata de Katherine, quien asistió al evento junto a su madre y fue contratada por la cadena de restaurantes panameña Niko's Café Panamá.

La feria, que se desarrolla en el Panama Convention Center, cuenta con la participación de personal de reclutamiento de diversas empresas, quienes realizan entrevistas presenciales a los visitantes con el objetivo de facilitar oportunidades de empleo inmediato.

Según informó la Alcaldía de Panamá, se ofreció transporte gratuito a los asistentes mediante la empresa Busmen, con salidas desde la estación 5 de Mayo y la Gran Terminal de Transporte.

La Alcaldía informó que en la primera tanda de la feria se entregaron más de 4 mil cintillos y se brindó atención a más de 150 personas con discapacidad.

