Feria Empleo 2.0: Primera participante es contratada por Niko's Café Panamá

La Alcaldía de Panamá anunció a la primera persona en llegar a la feria Empleo 2.0 y también la primera en ser contratada por una de las empresas participantes, que este sábado 6 de septiembre ofrecen más de 7,000 vacantes.

Se trata de Katherine, quien asistió al evento junto a su madre y fue contratada por la cadena de restaurantes panameña Niko's Café Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Feria de Empleo 2.0: Postulantes podrán usar QR en Wallet para acceder a más de 6 mil vacantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1964323684232937716&partner=&hide_thread=false ¡Felicidades, Katherine! La primera en llegar a la Feria de Empleo y la primera en ser contratada. @NikosCafe pic.twitter.com/QQzLkOQAza — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 6, 2025

La feria, que se desarrolla en el Panama Convention Center, cuenta con la participación de personal de reclutamiento de diversas empresas, quienes realizan entrevistas presenciales a los visitantes con el objetivo de facilitar oportunidades de empleo inmediato.

Según informó la Alcaldía de Panamá, se ofreció transporte gratuito a los asistentes mediante la empresa Busmen, con salidas desde la estación 5 de Mayo y la Gran Terminal de Transporte.

La Alcaldía informó que en la primera tanda de la feria se entregaron más de 4 mil cintillos y se brindó atención a más de 150 personas con discapacidad.