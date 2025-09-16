Panamá Entretenimiento -  16 de septiembre de 2025 - 13:39

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al 16 de septiembre de 2025. Mira dónde ver el sorteo.

¿A qué hora inicia el sorteo del 16 de septiembre?

El sorteo miercolito del 16 de septiembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 16 de septiembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

