Hospital Aquilino Tejeira suspende servicios por falta de agua y fallas eléctricas en Penonomé

El Hospital Aquilino Tejeira , en la provincia de Coclé, informó que enfrenta una situación crítica debido a la interrupción del suministro de agua potable ocasionada por fallas en la planta potabilizadora de Penonomé, sumada a alteraciones de voltaje que afectaron el funcionamiento de sus pozos de emergencia.

Como consecuencia, el hospital anunció la suspensión de las cirugías electivas y de los servicios de consulta externa. El servicio de urgencias opera de forma limitada, atendiendo únicamente casos de urgencias extremas.

Hospital Aquilino Tejeira suspende servicios por falta de agua

La administración del centro hospitalario indicó que, de restablecerse el suministro de agua y energía, los servicios se reanudarán con normalidad a partir del miércoles 17 de septiembre.

Para garantizar la atención de pacientes que requieren procedimientos urgentes o especializados, el hospital ha coordinado con otros centros de salud de la región para realizar traslados médicos.

Las autoridades hicieron un llamado a la comprensión de la población y reiteraron su compromiso de trabajar junto con las instituciones correspondientes para restablecer lo antes posible las condiciones necesarias para el pleno funcionamiento de sus servicios.