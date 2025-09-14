Más de 50 pacientes se benefician con endoscopías y colonoscopías en Azuero.

La reducción de la mora en procedimientos de endoscopías y colonoscopías avanza este fin de semana con la atención de 50 pacientes durante una jornada extraordinaria que lleva a cabo el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de la Caja de Seguro Social (CSS), en Chitré.

Esta jornada beneficiará a pacientes asegurados y no asegurados de las provincias de Herrera y Los Santos, quienes llevan más de 90 días en lista de espera. En la región de Azuero, se registra una alta demanda en estos procedimientos, ya que este hospital es la única instalación especializada en realizarlos.

El beneficio directo para los pacientes es la posibilidad de recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno, especialmente en casos relacionados con cáncer gastrointestinal y colorrectal, lo que permite reducir el riesgo de complicaciones, explicó el doctor Walter Bernal, gastroenterólogo del hospital.

“Es fundamental que los pacientes no minimicen sus síntomas digestivos y que, ante su aparición, acudan a su médico de atención primaria para iniciar los estudios pertinentes. En una región donde hay escasez de especialistas en gastroenterología, la prevención juega un papel vital”, recalcó el especialista.

La CSS desarrolla un ambicioso plan de reducción de mora a nivel nacional, con jornadas extraordinarias de cirugías, procedimientos y consultas especializadas durante los fines de semana, lo que reafirma su compromiso de brindar atención oportuna y de calidad en todo el país.