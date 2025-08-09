Premios Juventud 2025: ministra de Cultura visita estudios de Univisión

La ministra de Cultura (MiCutura), María Eugenia Herrera, visitó los estudios de Univision Network Group and Music en Miami, Florida, y se reunió con el presidente del grupo, Ignacio Meyer, con el objetivo de afinar detalles para la celebración de los Premios Juventud en Panamá.

“Celebrar los Premios Juventud en Panamá además de un honor, es una afirmación del papel que juega la juventud en la creación cultural de nuestra región. Que esta gala internacional, vista por más de 50 millones de personas, tenga como escenario nuestro país, es una señal de confianza en Panamá, como un territorio fértil para el arte, la música, el talento y la innovación”, expresó Herrera, quien participó en los programas Despierta América; Radio (El Flow); Edición Digital, Programa Noticias; en el programa de debates Desiguales y en Todas Opinamos – Desiguales Podcast.

La ministra detalló que para los Premios Juventud se espera la presencia de más de 200 artistas y creadores de toda América Latina, así como la movilización de más de 3 mil trabajadores de la industria cultural y creativa hacia Panamá.

“Desde nuestra identidad abrimos las puertas al continente. Los Premios Juventud celebran la música y también el compromiso de una juventud que alza la voz por la equidad, por el medioambiente, por la inclusión, por el derecho a imaginar un futuro más justo. Y hoy, esa voz se escucha desde Panamá”, añadió.

Durante su visita, Herrera recibió el premio “Latina Ejemplar” como regente de la cultura en Panamá, resaltando que “la cultura no es un lujo, es un derecho: es desarrollo, memoria e identidad”.

“Que este escenario sirva para recordarnos que la juventud no es el futuro: es el presente que canta, baila, crea, transforma y nos convoca. Que cada acorde, cada palabra y cada paso sobre esta tarima sea un puente entre nuestras naciones, nuestras historias y nuestras esperanzas. Porque el arte nos une y la cultura nos define. Hoy Latinoamérica vibra y brilla con fuerza, se escucha con alegría y se ve con orgullo… desde Panamá”, puntualizó.