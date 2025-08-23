Cámaras de videovigilancias captan aparatoso accidente en San Antonio, San Miguelito

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operaciones de San Miguelito captaron un accidente registrado en la vía principal de San Antonio, donde el conductor de un vehículo colisionó contra un poste de luz. El auto fue retirado del lugar en grúa, debido a desperfectos mecánicos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959373378973802905&partner=&hide_thread=false
Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito captaron un accidente en la vía principal de San Antonio, donde el conductor de un vehículo colisionó contra un objeto fijo.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 23, 2025
El vehículo fue removido en grúa por desperfectos mecánicos. @CENTRODECON pic.twitter.com/ZEcpyHtOU8