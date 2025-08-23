San Miguelito Nacionales -  23 de agosto de 2025 - 17:30

Cámaras de videovigilancias captan aparatoso accidente en San Antonio, San Miguelito

Las cámaras de videovigilancia captaron el accidente donde un vehículo colisionó contra un poste de luz.

Ana Canto
Por Ana Canto

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operaciones de San Miguelito captaron un accidente registrado en la vía principal de San Antonio, donde el conductor de un vehículo colisionó contra un poste de luz. El auto fue retirado del lugar en grúa, debido a desperfectos mecánicos.

Mi Bus informó que el incidente provocó la caída de un poste, lo que ha interrumpido el paso de los metrobuses en la zona. Las unidades que se encontraban en el área permanecen detenidas, mientras que el resto de los buses están siendo desviados por Colinas de Cerro Viento.

