Panamá Oeste Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 07:54

Por morosidad, exhumarán cuerpos en el cementerio de San Carlos

El Municipio de San Carlos informó que exhumará restos en el cementerio por morosidad de familiares que no han pagado el impuesto anual.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Municipio de San Carlos anunció que realizará exhumaciones en el cementerio municipal debido a la alta morosidad en el pago del impuesto anual de mantenimiento.

Las autoridades explicaron que muchos familiares mantienen los restos de sus seres queridos en el camposanto, pero han dejado de cumplir con la obligación de pago establecida por la normativa municipal.

El comunicado advierte que los deudos en condición de morosidad deben acercarse a la tesorería municipal para saldar sus cuentas y evitar que los restos sean removidos. Con esta medida, el municipio busca recuperar fondos para el mantenimiento del cementerio y garantizar la disponibilidad de espacios, un tema que preocupa a las comunidades del distrito.

