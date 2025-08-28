Por morosidad, exhumarán cuerpos en el cementerio de San Carlos

Exhumarán cuerpos del cementerio de San Carlos por morosidad TReporta

Por Noemí Ruíz El Municipio de San Carlos anunció que realizará exhumaciones en el cementerio municipal debido a la alta morosidad en el pago del impuesto anual de mantenimiento.

Las autoridades explicaron que muchos familiares mantienen los restos de sus seres queridos en el camposanto, pero han dejado de cumplir con la obligación de pago establecida por la normativa municipal.

