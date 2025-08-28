Por morosidad, exhumarán cuerpos en el cementerio de San Carlos

El Municipio de San Carlos anunció que realizará exhumaciones en el cementerio municipal debido a la alta morosidad en el pago del impuesto anual de mantenimiento.
El comunicado advierte que los deudos en condición de morosidad deben acercarse a la tesorería municipal para saldar sus cuentas y evitar que los restos sean removidos. Con esta medida, el municipio busca recuperar fondos para el mantenimiento del cementerio y garantizar la disponibilidad de espacios, un tema que preocupa a las comunidades del distrito.