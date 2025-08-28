Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 07:46

Antidoping obligatorio en la Asamblea Nacional: propuesta del diputado Jorge González

El diputado presentó un anteproyecto para aplicar pruebas de antidoping a diputados principales y suplentes con el fin de reforzar la transparencia legislativa.

Asamblea Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado Jorge González presentó un anteproyecto de ley que busca establecer la aplicación de pruebas de antidoping a todos los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional.

Según González, la medida pretende garantizar que los legisladores cuenten con todas sus capacidades físicas y mentales para ejercer sus funciones, en beneficio del país.

La propuesta surge en medio del debate público sobre la transparencia y la credibilidad del órgano legislativo, y abre la discusión sobre si este tipo de controles deberían extenderse también a otros cargos de elección popular.

