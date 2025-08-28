Antidoping obligatorio en la Asamblea Nacional: propuesta del diputado Jorge González

El diputado Jorge González presentó un anteproyecto de ley que busca establecer la aplicación de pruebas de antidoping a todos los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional.

Diputado propone antidoping obligatorio en la Asamblea

Según González, la medida pretende garantizar que los legisladores cuenten con todas sus capacidades físicas y mentales para ejercer sus funciones, en beneficio del país.

La propuesta surge en medio del debate público sobre la transparencia y la credibilidad del órgano legislativo, y abre la discusión sobre si este tipo de controles deberían extenderse también a otros cargos de elección popular.