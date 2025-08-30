CSS en la Ciudad de la Salud realizará jornada extraordinaria de resonancias magnética

La Caja de Seguro Social ( CSS ) en la Ciudad de la Salud realizará este fin de semana una jornada extraordinaria de atención médica, enfocada en la realización de resonancias magnéticas para 150 pacientes.

Este fin de semana se desarrollará en la Ciudad de la Salud una jornada extraordinaria que beneficiará a 150 pacientes con resonancias magnéticas, sumándose a 500 que fueron atendidos el pasado fin de semana con resonancias, tomografías coronarias e interpretaciones radiológicas.

Esta iniciativa se suma a la atención brindada el pasado fin de semana, cuando 500 pacientes recibieron servicios de resonancias, tomografías coronarias e interpretaciones radiológicas, contribuyendo a agilizar los diagnósticos y mejorar la atención en salud.

Las jornadas buscan fortalecer los servicios médicos y reducir los tiempos de espera para estudios especializados, beneficiando a la población que requiere atención diagnóstica oportuna.