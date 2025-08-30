Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 12:04

CSS en la Ciudad de la Salud realizará jornada extraordinaria de resonancias magnética

La CSS llevará a cabo una jornada extraordinaria de resonancias magnética, beneficiando a 150 pacientes y sumándose a los 500 atendidos la semana pasada.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) en la Ciudad de la Salud realizará este fin de semana una jornada extraordinaria de atención médica, enfocada en la realización de resonancias magnéticas para 150 pacientes.

Esta iniciativa se suma a la atención brindada el pasado fin de semana, cuando 500 pacientes recibieron servicios de resonancias, tomografías coronarias e interpretaciones radiológicas, contribuyendo a agilizar los diagnósticos y mejorar la atención en salud.

Las jornadas buscan fortalecer los servicios médicos y reducir los tiempos de espera para estudios especializados, beneficiando a la población que requiere atención diagnóstica oportuna.

