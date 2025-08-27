Tiroteo en escuela de Minneapolis deja dos muertos y 15 heridos

Al menos dos personas murieron y 15 resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el pasado miércoles, según informaron funcionarios a medios estadounidenses.
De acuerdo con CBS, los 15 niños afectados estaban siendo atendidos en hospitales locales, y la radio local indicó que varios se encuentran en condición crítica.
Tirador abrió fuego en una escuela católica de Minneapolis
Las autoridades locales investigan el incidente y buscan determinar los motivos del atacante, mientras refuerzan la seguridad en la zona y en otros centros educativos cercanos. Este hecho se suma a la preocupante serie de tiroteos en escuelas en Estados Unidos, que han generado un debate nacional sobre medidas de seguridad y control de armas.
FUENTE: AFP