Estados Unidos Internacionales -  27 de agosto de 2025 - 11:59

Tiroteo en escuela de Minneapolis deja dos muertos y 15 heridos

Un tirador abrió fuego en una escuela católica de Minneapolis, Minnesota, dejando dos muertos y 15 heridos, varios de ellos en estado crítico.

Tiroteo en escuela de Minneapolis deja dos muertos 

Tiroteo en escuela de Minneapolis deja dos muertos 

TOM BAKER / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Al menos dos personas murieron y 15 resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el pasado miércoles, según informaron funcionarios a medios estadounidenses.

De acuerdo con CBS, los 15 niños afectados estaban siendo atendidos en hospitales locales, y la radio local indicó que varios se encuentran en condición crítica.

Tirador abrió fuego en una escuela católica de Minneapolis

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960741403694170583&partner=&hide_thread=false

Las autoridades locales investigan el incidente y buscan determinar los motivos del atacante, mientras refuerzan la seguridad en la zona y en otros centros educativos cercanos. Este hecho se suma a la preocupante serie de tiroteos en escuelas en Estados Unidos, que han generado un debate nacional sobre medidas de seguridad y control de armas.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

25 países suspenden envíos postales a Estados Unidos tras nuevas tarifas impuestas por Trump

Tormenta de polvo "haboob" cubre Phoenix y afecta a millones

Cartel de Sinaloa: "Mayo" Zambada se declara culpable en EE.UU. y podría recibir cadena perpetua

Recomendadas

Más Noticias