Cartel de Sinaloa: "Mayo" Zambada se declara culpable en EE.UU. y podría recibir cadena perpetua

El histórico capo del narcotráfico Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes ante la justicia de Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para asesinatos y secuestros.
Con esta decisión, Zambada, de 75 años, evita ir a juicio, pero se expone a una condena de cadena perpetua, similar a la de su exsocio Joaquín “Chapo” Guzmán, preso en EE.UU. desde 2019.
Acusaciones y confesiones de uno de los líderes del Cartel de Sinaloa
Durante la audiencia, Zambada admitió haber traficado 1,500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 1989 y 2024. También reconoció que el cartel bajo su mando promovió la corrupción en México, pagando sobornos a policías, militares y políticos.
El juez Brian Cogan, el mismo que sentenció al Chapo, fijó la lectura de sentencia para el 13 de enero de 2026, advirtiendo que el primer cargo que enfrenta es pasible de cadena perpetua. Además, deberá pagar una multa de 15,000 millones de dólares como parte de su sanción económica.
Sin pena de muerte ni cooperación
Aunque la fiscalía había considerado la pena de muerte, en agosto anunció que descartaba esa solicitud.
Su abogado, Frank Pérez, aclaró que el acuerdo alcanzado “no implica cooperación con el Gobierno de Estados Unidos”, descartando rumores sobre colaboración con autoridades. Zambada, detenido en suelo estadounidense el 25 de julio de 2024, aseguró que fue “emboscado” por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, antes de su captura.
FUENTE: AFP