Senadores en México protagonizan pelea por supuestos llamados de EE. UU.

Senadores mexicanos se trenzaron a golpes durante un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición a que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.

La pelea fue protagonizada por Gerardo Fernández Noroña, líder oficialista del Senado, y Alejandro Moreno, del PRI, quienes días atrás se habían enfrentado verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Moreno denunció a Maduro ante la Fiscalía General por presuntos nexos con los cárteles mexicanos e insinuó que el mandatario está vinculado a actividades ilegales del oficialismo de izquierda, acusaciones que Fernández Noroña rechazó.

Senadores mexicanos se trenzaron a golpes este miércoles, tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.



La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado,…

Tras la sesión, Moreno subió a la tribuna y encaró a Noroña, empujándolo varias veces, dándole un manotazo en el cuello y derribando a un hombre que se interpuso. La tensión se originó también por la acusación oficialista de que PRI y PAN pedían intervención militar de EE.UU., señalamiento que los partidos opositores niegan.

Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia contra Moreno por lesiones y solicitará que se le retire el fuero como legislador. Moreno, por su parte, aseguró que Noroña inició la agresión, según un video publicado en su cuenta de X.

El incidente ha generado gran atención mediática internacional y pone de relieve la polarización y la violencia en el ámbito legislativo mexicano.

