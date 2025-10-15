MITRADEL publica nuevas vacantes de empleo en Panamá y Panamá Oeste

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en su página web empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Por su parte, Emanuel Gómez, representante de MITRADEL, informó que el sitio oficial mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.
Ofertas de empleo destacadas por provincia
Panamá
- Farmacéutico
- Topógrafo
- Ejecutivo del Servicio al Cliente
- Ingeniero Mecánico Industrial
- Gerente Financiero
- Ingeniero Líder de Software
- Fotógrafo y Analista de Productos
- Carnicero Profesional
Panamá Oeste
- Supervisor de Empaque
- Ingeniero Electromecánico
El MITRADEL reiteró que las vacantes se actualizan constantemente en el portal Empleos Panamá, y exhortó a la población a revisar las nuevas oportunidades laborales y mantener sus perfiles actualizados para facilitar el proceso de contratación.