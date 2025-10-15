Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 08:25

MITRADEL publica nuevas vacantes de empleo en Panamá y Panamá Oeste

MITRADEL, reúne nuevas ofertas de trabajo publicadas en su página web por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en su página web empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Por su parte, Emanuel Gómez, representante de MITRADEL, informó que el sitio oficial mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.

Ofertas de empleo destacadas por provincia

Panamá

  • Farmacéutico
  • Topógrafo
  • Ejecutivo del Servicio al Cliente
  • Ingeniero Mecánico Industrial
  • Gerente Financiero
  • Ingeniero Líder de Software
  • Fotógrafo y Analista de Productos
  • Carnicero Profesional

Panamá Oeste

  • Supervisor de Empaque
  • Ingeniero Electromecánico

El MITRADEL reiteró que las vacantes se actualizan constantemente en el portal Empleos Panamá, y exhortó a la población a revisar las nuevas oportunidades laborales y mantener sus perfiles actualizados para facilitar el proceso de contratación.

