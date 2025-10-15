Alcaldía de San Miguelito asume daños por accidente en Río Abajo

La Alcaldía de San Miguelito informó que se mantiene a disposición para cumplir con todas las obligaciones derivadas del accidente en el que se vio involucrado un camión de recolección de residuos perteneciente a la institución, el cual colisionó contra una vivienda y dos vehículos particulares en el sector de Río Abajo.

Alcaldía de San Miguelito asume responsabilidad

La Alcaldía de San Miguelito (@smalcaldia) informa que se mantiene a disposición para cumplir con todas las obligaciones derivadas del accidente en el que se vio involucrado un camión de recolección de residuos perteneciente a esta institución, el cual colisionó contra una… pic.twitter.com/h8Bu88wPuB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2025

De acuerdo con el comunicado oficial, un equipo municipal se comunicó con los propietarios afectados para brindar la atención correspondiente y asumir la responsabilidad por lo ocurrido. La entidad detalló que cubrió los gastos veterinarios por la afectación a una mascota y programó las reparaciones de la entrada del hogar para esta semana.

La Alcaldía precisó además que todos sus vehículos cuentan con seguro de daños a terceros, y que se realizan los trámites necesarios para responder por los daños vehiculares ocasionados. La administración reiteró su compromiso con la comunidad y aseguró que continuará dando seguimiento al caso hasta garantizar la reparación total de los daños.