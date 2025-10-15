Alcaldía de San Miguelito asume daños por accidente en Río Abajo

La Alcaldía de San Miguelito informó que se mantiene a disposición para cumplir con todas las obligaciones derivadas del accidente en el que se vio involucrado un camión de recolección de residuos perteneciente a la institución, el cual colisionó contra una vivienda y dos vehículos particulares en el sector de Río Abajo.
Alcaldía de San Miguelito asume responsabilidad
De acuerdo con el comunicado oficial, un equipo municipal se comunicó con los propietarios afectados para brindar la atención correspondiente y asumir la responsabilidad por lo ocurrido. La entidad detalló que cubrió los gastos veterinarios por la afectación a una mascota y programó las reparaciones de la entrada del hogar para esta semana.
La Alcaldía precisó además que todos sus vehículos cuentan con seguro de daños a terceros, y que se realizan los trámites necesarios para responder por los daños vehiculares ocasionados. La administración reiteró su compromiso con la comunidad y aseguró que continuará dando seguimiento al caso hasta garantizar la reparación total de los daños.