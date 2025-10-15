Residentes de Bella Vista piden claridad por obras en Parque Urracá

El representante de Bella Vista , César Kiamco, informó que solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) una reunión con el contratista encargado de las obras que se ejecutan en los alrededores del Parque Urracá, con el fin de conocer el estatus y propósito de los trabajos, que ya superan los dos años en ejecución.

Vecinos de Bella Vista denuncian daños y retrasos por trabajos

El representante de Bella Vista, César Kiamco, informó que ha solicitado al @MOPPma una reunión con el contratista para conocer el estatus de los trabajos que se realizan en los alrededores del Parque Urracá que tienen alrededor de 2 años, en atención a las denuncias de… https://t.co/dRjqPojWBh pic.twitter.com/hVI48POXBR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2025

La solicitud surge tras denuncias de residentes del corregimiento, quienes aseguran que las calles y aceras han sido destruidas y reparadas en múltiples ocasiones, sin que exista una comunicación clara sobre el alcance del proyecto.

“Los vecinos no entienden por qué se rompen y vuelven a reparar las mismas áreas una y otra vez. Queremos claridad sobre el plan y los plazos”, señalaron algunos residentes a través de sus juntas comunales.

El representante Kiamco destacó que la reunión con el MOP y la empresa contratista permitirá transparentar los avances, verificar si las obras cuentan con la supervisión técnica adecuada y garantizar que los trabajos no sigan afectando la movilidad ni la convivencia en el sector.