Becas IFARHU: inglés en Belice y curso de derechos en Costa Rica

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció nuevas oportunidades de becas internacionales para estudiantes y profesionales panameños interesados en fortalecer sus competencias académicas y laborales.
Beca por el IFARHU para estudiar inglés en Belice
Está abierta la convocatoria del programa English as a Second Language (ESL) en la Universidad de Belice (UB), con inicio el 8 de enero de 2026 en modalidad presencial durante 10 meses.
Cierre de convocatoria: 13 de septiembre de 2025.
Requisitos:
- Completar el formulario de solicitud UB/RLC.
- Presentar toda la documentación requerida.
- Tener una competencia básica o intermedia en inglés como segunda lengua.
- Comprometerse plenamente con el programa de 10 meses.
Envío de documentos: al correo [email protected].
IFARHU anuncia curso sobre derechos en Costa Rica
El IFARHU también ofrece la oportunidad de participar en el XLIII Curso de Tendencias Recientes para la Vigilancia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, organizado en Costa Rica.
- Fechas: del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2025.
- Duración: 6 días, en modalidad presencial.
- Cierre de convocatoria: 10 de octubre de 2025.
- Objetivo: fortalecer las capacidades de los participantes mediante el intercambio de conocimientos, destrezas y experiencias desde su profesión o sector de trabajo.
Los interesados pueden acceder a más información en la página oficial del IFARHU: www.ifarhu.gob.pa