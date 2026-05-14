PGN aprehende a ciudadano por presunto peculado en caso CONADES

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía Nacional, desarrolló la Operación Dolus, que dejó como resultado la aprehensión de un ciudadano presuntamente vinculado al delito de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES).
De acuerdo con las autoridades, la diligencia forma parte de una investigación relacionada con supuestas irregularidades que habrían afectado recursos administrados por la entidad estatal.
PGN aprehende a ciudadano por presunto peculado
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del aprehendido ni mayores detalles sobre el alcance de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene las pesquisas para determinar posibles responsabilidades dentro del caso y establecer el perjuicio económico ocasionado.
La Operación Dolus se suma a otras acciones desarrolladas por el Ministerio Público en investigaciones vinculadas a delitos contra la administración pública y manejo irregular de fondos estatales.