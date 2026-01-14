Atención jubilados y pensionados: CSS pagará la segunda quincena de enero la próxima semana

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial del segundo pago a jubilados y pensionados , correspondiente a la segunda quincena de enero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con la entidad, los pagos se efectuarán en dos fechas distintas, dependiendo del método de cobro que tenga registrado cada beneficiario.

Pago a jubilados y pensionados: CSS anuncia fechas de la segunda quincena

Fechas del segundo pago – enero 2026

Acreditación bancaria (ACH):

Martes 20 de enero de 2026

Pago por cheque:

Miércoles 21 de enero de 2026

CALENDARIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2026 Telemetro

Para los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque, la CSS informó que se han habilitado los siguientes puntos de entrega:

Área metropolitana: Edificio Los Mosqueteros

Edificio Los Mosqueteros Interior del país: Oficinas de las Agencias Administrativas de la CSS a nivel nacional

La institución recomendó a los beneficiarios verificar previamente su método de pago, así como acudir a los puntos de entrega en las fechas establecidas para evitar contratiempos.

Jubilados y pensionados: pasos para cambiar el pago de cheque a ACH

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que deseen recibir su pago mediante acreditación bancaria (ACH) deben realizar el siguiente procedimiento:

Ingresar a la página web de la CSS .

. Descargar e imprimir el formulario de solicitud de pago por ACH .

. Completar el formulario sin tachones ni borrones .

. Presentar el formulario en el banco donde se desea recibir el pago .

. Entregar el documento en una Agencia Administrativa de la CSS .

. Esperar la confirmación de la fecha del primer pago por ACH.

Este método permite recibir el beneficio de forma más rápida, segura y sin necesidad de filas, destacó la institución.