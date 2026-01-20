Béisbol Juvenil 2026: Resultados de partido pendiente, tabla y juegos del martes 20 de enero

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tuvo movimiento la noche del lunes 19 de enero con un solo compromiso en agenda, pero de alto impacto. Herrera aprovechó el juego pendiente y derrotó Chiriquí, en un resultado que ajusta la tabla de posiciones y recalienta la lucha por los puestos de clasificación.

Herrera aprovecha el juego pendiente

El único partido disputado la noche del lunes 19 de enero dejó a Herrera celebrando una victoria importante tras imponerse 8 carreras por 4 a Chiriquí, en un duelo que había sido previamente pospuesto. La ofensiva herrerana respondió en los episodios clave y contó con un pitcheo que supo contener los intentos de reacción chiricanos. Con este triunfo, Herrera suma un resultado valioso que le permite mantenerse en la pelea en una tabla que continúa apretándose a medida que avanza el campeonato juvenil 2026.

Próximos partidos del martes 20 de enero

La jornada 16 de este martes 20 de enero, presenta cartelera completa en distintos puntos del país, con enfrentamientos que pueden marcar diferencias tanto en la cima como en la parte media de la tabla. Varios equipos buscarán aprovechar la fecha para escalar posiciones y otros intentarán consolidarse en zona de clasificación.

Coclé vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron (Changuinola) | En vivo por UNICOS

– Estadio Calvin Byron (Changuinola) | En vivo por UNICOS Los Santos vs Panamá Metro – Estadio Rod Carew (Ciudad de Panamá)

– Estadio Rod Carew (Ciudad de Panamá) Colón vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín (David)

– Estadio Kenny Serracín (David) Veraguas vs Panamá Oeste – Estadio Justino “Gato Brujo” Salinas (La Chorrera)

– Estadio Justino “Gato Brujo” Salinas (La Chorrera) Darién vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses (Puerto Armuelles)

– Estadio Glorias Deportivas Baruenses (Puerto Armuelles) Panamá Este vs Herrera – Estadio Claudio Nieto (Monagrillo)

Béisbol Juvenil: tabla de posiciones al 19 de enero

Tras la jornada pendiente, Panamá Oeste se mantiene en la parte alta del standing del Béisbol Juvenil 2026, seguido de cerca por Coclé y Panamá Este. En la zona media, equipos como Chiriquí, Los Santos, Panamá Metro y Occidente continúan igualados, lo que mantiene abierta la lucha por los puestos de clasificación. En la parte baja, Colón y Veraguas buscan reencontrarse con la victoria para no perder terreno en el cierre de la ronda regular.