Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 14:42

Vuelco de camión causa caos vehicular en la vía Cincuentenario

Un camión cargado de cemento se volcó cerca del Corredor Norte y provocó un fuerte congestionamiento que afectó a miles de conductores.

Vuelco de camión en la vía Cincuentenario.

Christopher Perez
Un camión se volcó la mañana del martes 20 de enero en la vía Cincuentenario, a la altura de la entrada y salida del Corredor Norte, lo que generó un tranque de gran magnitud en dirección a la ciudad capital.

El hecho ocurrió cuando un camión que transportaba sacos de cemento de la empresa Cemento Progreso se volcó en un tramo cercano al estadio Rod Carew, una zona donde ya se han reportado accidentes anteriormente.

El conductor fue atendido en el lugar por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, mientras unidades de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional se desplegaron para regular el flujo vehicular y minimizar el impacto del congestionamiento.

Camión causa derrame de combustible

Aunque el vehículo quedó volcado a un costado de la vía, la circulación se vio severamente afectada debido a la alta afluencia de autos y a la curiosidad de algunos conductores que redujeron la velocidad para observar o tomar fotografías del accidente.

Al sitio también acudió el Cuerpo de Bomberos, que aplicó concentrado de espuma para neutralizar un pequeño derrame de diésel detectado en la orilla de la vía, como medida preventiva para evitar riesgos mayores. Posteriormente, una grúa realizó la remoción del camión.

Las causas del accidente serán investigadas por la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.

