Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 12:22

Panamá será sede de reunión estratégica del Foro Económico Mundial en octubre

El encuentro reunirá en Ciudad de Panamá a líderes globales para analizar oportunidades de inversión, conectividad y crecimiento sostenible en la región.

Presidente de Panamá en reunión en Davos
Presidente de Panamá en reunión en Davos, Suiza. Cortesía
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, anunciaron en Davos la realización de una Reunión de Estrategia de País sobre Panamá, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre en la capital panameña.

Panamá en el centro del diálogo global

La reunión convocará a líderes gubernamentales, ejecutivos empresariales y expertos internacionales, con el objetivo de analizar el papel estratégico de Panamá en la región y su proyección en la agenda económica global.

Durante el encuentro se abordarán temas clave como oportunidades comerciales, cadenas de suministro, conectividad, inteligencia artificial, crecimiento sostenible y asociaciones público-privadas, entre otros ejes prioritarios para el desarrollo económico del país.

Proyección internacional y desarrollo sostenible

Børge Brende destacó la ubicación geográfica estratégica, la infraestructura logística y la sólida economía de Panamá, factores que, según indicó, convierten al país en un punto clave para la integración regional y el comercio global.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino resaltó la importancia del evento para posicionar al país en la agenda internacional.

Panamá en la agenda global, reafirmando su papel como punto de encuentro estratégico para el diálogo, la inversión y el desarrollo sostenible”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La realización de esta reunión consolida a Panamá como un espacio de referencia para la discusión de políticas públicas, inversión y cooperación internacional, en un contexto de transformación económica y tecnológica a nivel mundial.

