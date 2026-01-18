Monseñor Ulloa advierte que la corrupción es el "pecado del mundo" en Panamá.

Un enérgico mensaje centrado en la corrupción fue dirigido a la clase política y a la ciudadanía por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. Durante la homilía de este domingo, el prelado enfatizó que en Panamá el “pecado del mundo” se manifiesta principalmente a través de la corrupción, la violencia y la pobreza.

“En Panamá, en tu familia, en tu barrio, en el mundo, el pecado del mundo tiene rostro y nombre, es la corrupción que indigna cuando se desvían los recursos que debían llegar a la educación, a la salud, a las comunidades más pobres y se juega con la confianza del pueblo. Es la violencia que asusta cuando la inseguridad se cuela en los barrios. Cuando los jóvenes crecen sin oportunidades y la vida se vuelve frágil. Es la pobreza que humilla cuando el trabajo honrado no alcanza, cuando el esfuerzo diario no se traduce en bienestar, cuando mucha familia viven con lo justo o menos de lo justo”, expresó.