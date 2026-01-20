CSS coloca sensores de glucosa a niños con diabetes para mejorar el control de la enfermedad

La Caja de Seguro Social ( CSS ) inició la colocación de sensores de monitoreo continuo de glucosa en niños con diagnóstico de diabetes, como parte de un programa dirigido a mejorar el control de la enfermedad y reducir los riesgos asociados a la medición tradicional.

CSS: monitoreo continuo con tecnología no invasiva

Durante los primeros 15 días de enero de 2026, la CSS colocó un total de 70 sensores de monitoreo continuo de glucosa en pacientes pediátricos. Para este programa, la institución adquirió 600 dispositivos, los cuales cuentan con un microfilamento que se coloca bajo la piel mediante un procedimiento poco invasivo y prácticamente indoloro.

Los sensores transmiten la información en tiempo real a un teléfono celular, lo que permite a padres, cuidadores y personal médico dar seguimiento constante a los niveles de glucosa, descargar datos y analizar la evolución del paciente mediante gráficas e informes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013631061524181066?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 70 sensores de monitoreo continuo de glucosa han sido colocados por la @CSSPanama en niños con diagnóstico de diabetes, durante los primeros 15 días de enero de 2026, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fortalecer el control de la enfermedad.



La entidad… pic.twitter.com/dXqoJx9QNs — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

Menos punciones y mayor seguridad

La CSS explicó que, durante años, los niños con diabetes han tenido que someterse a entre siete y diez punciones diarias en los dedos para medir su glucosa, una práctica incómoda y con riesgos, especialmente durante la noche, cuando pueden presentarse episodios de hipoglucemia no percibidos que pueden derivar en pérdida de conciencia o convulsiones.

Alertas tempranas y alcance del programa

La doctora Liliana Neil, pediatra endocrinóloga y jefa del Servicio de Endocrinología, señaló que los sensores cuentan con una aplicación que permite identificar picos de glucosa en tiempo real, ajustar la dosis de insulina según la alimentación y emitir alertas cuando los niveles comienzan a descender. Estos dispositivos tienen una vida útil de 14 días.

Actualmente, el Servicio de Endocrinología de la Ciudad de la Salud atiende a unos 250 niños con diabetes. Por el momento, los sensores se colocarán una vez al mes y, tras la capacitación inicial, los padres o cuidadores podrán realizar la colocación en casa. La CSS prevé extender progresivamente el programa a todos los pacientes que lo requieran.