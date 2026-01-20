Magistrado Olmedo Arrocha informa avances y retos del Código Procesal Civil

El magistrado y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha , presentó un informe sobre los primeros 100 días de implementación del Código Procesal Civil, destacando los avances y los retos que enfrenta el sistema judicial panameño.

Magistrado Olmedo Arrocha presenta informe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013667473090859177?s=20&partner=&hide_thread=false



Detalló que hasta la fecha han sido presentadas 4,645 causas y señaló que en el primer circuito judicial… pic.twitter.com/t4voPYGErL — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

Arrocha detalló que, hasta la fecha, se han presentado 4,645 causas bajo el nuevo esquema procesal. No obstante, advirtió sobre la sobrecarga de trabajo que enfrentan los despachos judiciales, especialmente en el primer circuito judicial.

Según explicó, en ese circuito actualmente solo cuentan con cinco jueces liquidadores, quienes deben encargarse de liquidar alrededor de 10 mil causas pendientes, lo que evidencia la necesidad de duplicar la cantidad de jueces para garantizar una atención oportuna y eficaz de los procesos.

El magistrado subrayó que el fortalecimiento del recurso humano es clave para que el Código Procesal Civil cumpla su objetivo de agilizar los procesos, reducir la mora judicial y mejorar el acceso a la justicia, en beneficio de los ciudadanos.