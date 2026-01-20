Ofrecen sobornos: representante denuncia presión para aceptar B/. 100 mil y favorecer a Revisalud

El representante del corregimiento Belisario Porras, Javier Valverde, denunció este martes que supuestos lobistas le ofrecieron un soborno de 100 mil dólares para que apoyara a la empresa Revisalud, con el fin de que esta se mantuviera a cargo del servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito .

Valverde aseguró que rechazó la propuesta y que el hecho fue expuesto públicamente durante la sesión del Consejo Municipal de San Miguelito celebrada este martes.

Representante denuncia intento de soborno por B/. 100 mil para favorecer a Revisalud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013695288909721901?s=20&partner=&hide_thread=false Javier Valverde, representante del corregimiento Belisario Porras, dijo este martes que “lobistas” le ofrecieron un soborno de 100 mil dólares para que apoyara a Revisalud, a fin de que esta empresa se mantuviera a cargo de la recolección de la basura en el distrito de San… pic.twitter.com/OAwP62LCdr — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

“Recibí un día la visita de lobistas, que me fueron a proponer 100 mil dólares para que apoyáramos a la empresa Revisalud. Veinte mil dólares se iban a ir para los lobistas, en este caso fueron tres personas totalmente desconocidas para mí, y 80 mil dólares para este servidor”, declaró el representante ante el pleno municipal. “Recibí un día la visita de lobistas, que me fueron a proponer 100 mil dólares para que apoyáramos a la empresa Revisalud. Veinte mil dólares se iban a ir para los lobistas, en este caso fueron tres personas totalmente desconocidas para mí, y 80 mil dólares para este servidor”, declaró el representante ante el pleno municipal.

El funcionario no precisó la identidad de las personas que realizaron el ofrecimiento, pero reiteró que no aceptó el soborno y que su postura ha sido actuar conforme a la legalidad y la transparencia en los procesos relacionados con el servicio de aseo en el distrito.

Las declaraciones se dan en medio del debate público sobre el futuro del sistema de recolección de desechos en San Miguelito, uno de los temas más sensibles para los residentes del distrito, por su impacto directo en la salud y calidad de vida de la población.