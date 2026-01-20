Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 08:56

IFARHU fija plazo hasta el 30 de enero para entregar boletines de becas vigentes

El IFARHU recordó a los beneficiarios de becas y asistencia económica que la entrega de documentos es obligatoria para mantener el beneficio.

IFARHU hace llamada a acudientes para entregar documentos.

IFARHU
Por Christopher Perez

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) reiteró que los estudiantes beneficiarios de becas y programas de Asistencia Económica, tramitados antes del año 2026, tienen hasta el 30 de enero para entregar la documentación académica correspondiente, requisito indispensable para garantizar la continuidad del beneficio.

Documentos obligatorios para mantener la beca

Según informó la entidad, los estudiantes de primaria, premedia y media deben presentar dos documentos clave: el boletín final del año lectivo 2025 y el recibo o constancia de matrícula para el año escolar 2026.

La entrega debe realizarse de forma presencial en la sede del IFARHU que corresponda al centro educativo del beneficiario, en un horario establecido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. El instituto recomienda acudir con tiempo y verificar que la documentación esté completa para evitar contratiempos.

Advertencia por incumplimiento del trámite

El IFARHU advirtió que la falta de entrega o la presentación incompleta de los documentos dentro del plazo establecido es causal de retención o cancelación del beneficio, lo que podría afectar directamente el apoyo económico durante el año escolar 2026.

La institución subrayó que este proceso forma parte del control administrativo y académico que se realiza anualmente para asegurar que los recursos lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Finalmente, el IFARHU hizo un llamado a padres de familia, acudientes y estudiantes a no dejar el trámite para última hora, recordando que el cumplimiento oportuno de estos requisitos es fundamental para la continuidad de las becas y asistencias económicas vigentes.

