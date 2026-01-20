Camión cargado de cemento se vuelca en la Vía Centenario y provoca fuerte tranque

Un camión que transportaba cemento se volcó a un costado de la Vía Centenario, a la altura del sector pasando el Estadio Rod Carew, en dirección hacia la ciudad capital, generando congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ha provocado un fuerte tranque, afectando la circulación de los conductores que se dirigen hacia la capital.

Camión cargado de cemento se vuelca en la Vía Centenario

Un camión que transportaba cemento se vuelca a un costado de la Vía Centenario, pasando el Estadio Rod Carew, con dirección hacia la ciudad capital.



En el sector se ha intensificado el tranque vehicular y una unidad de tránsito se mantiene en el punto para agilizar el tráfico. pic.twitter.com/nvGwF3fAIS — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

Una unidad de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) se mantiene en el punto con el objetivo de agilizar el flujo vehicular y prevenir nuevos incidentes mientras se atiende la situación.

Las autoridades recomiendan a los conductores manejar con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.