IMA publica donde habrá agroferias para el martes 20 y miércoles 21 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares y puntos de ventas para las agroferias del martes 20 y miércoles 21 de enero, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.
Agroferias del martes 20 de enero
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá
Los Santos
- A un costado de la Iglesi (calle frente al BBanco Nacional), en Macaracas
Panamá Este
- Loma del Naranjo y el Llano Nuevo, distrito de Chepo
Veraguas
- Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe
- Parque Central de Las Palmas cabecera, distrito Las Palmas
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Tres Hermanas, en Ciri de Las Sotos
Coclé
- Plaza Central de El Cristo, distrito de Aguadulce
Chiriquí
- Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo
Colón
- Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso
Darién
- Junta Comunal de Santa Fe cabecera, distrito de Santa Fe
Herrera
- Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas
Agroferias del IMA del miércoles 21 de enero
Los Santos
- A un costado de la Junta Comunal de Paitilla, distrito de Pocrí
Panamá Este
- Cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo
- Gimnasio Comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín
Chiriquí
- Cancha Comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé
Veraguas
- Cancha Comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas
- Casa Comunal La Raya de Santa María, distrito de Santiago
Herrera
- Cancha Municipal de Los Pozos cabecera, distrito de Los Pozos