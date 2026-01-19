Panamá Oeste Nacionales -  19 de enero de 2026 - 16:09

Detención provisional para hombre imputado por corrupción de menores

Juez ordena detención provisional de un hombre imputado por corrupción de menores tras actos obscenos en Altos de la Pradera, La Chorrera.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre denunciado por realizar actos obscenos en la vía pública, en la barriada Altos de la Pradera, distrito de La Chorrera, hechos que habrían ocurrido a la vista de menores de edad.

De acuerdo con la información judicial, el sospechoso fue aprehendido en la barriada Los Guayacanes y posteriormente presentado ante las autoridades correspondientes, donde se le imputó el delito de corrupción de menores.

Durante la audiencia, el juez consideró que existían riesgos procesales, entre ellos el peligro para la comunidad y la posible afectación a las víctimas, por lo que ordenó la medida cautelar más severa mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta que atente contra la integridad y seguridad de los menores, y aseguraron que este tipo de casos se mantienen como prioridad dentro de las acciones de seguridad y justicia en Panamá Oeste.

