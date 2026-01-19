Panamá Oeste Nacionales -  19 de enero de 2026 - 16:07

Audiencia por corrupción de menores registra retrasos en La Chorrera

Un hombre investigado por corrupción de menores enfrenta audiencia en La Chorrera. La diligencia tuvo retrasos y el sospechoso fue capturado por la Policía.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Para este lunes está programada la audiencia de solicitudes múltiples contra un hombre investigado por el presunto delito de corrupción de menores, en un caso que ha generado preocupación en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La diligencia judicial ha registrado retrasos debido a la inasistencia del abogado defensor. De no presentarse, las autoridades judiciales informaron que se le asignará un abogado de oficio, a fin de garantizar el debido proceso.

Denuncia por actos inapropiados ante menores

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso fue denunciado por presuntamente realizar actos inapropiados en presencia de menores de edad en la barriada Altos de la Pradera, situación que activó la intervención de las autoridades.

Aprehensión bajo el Plan Firmeza

Siguiendo los lineamientos del Plan Firmeza, unidades de la Policía Nacional aprehendieron en el distrito de La Chorrera a un hombre de 28 años, requerido por su presunta vinculación a investigaciones por el delito contra la libertad e integridad sexual, en su modalidad de corrupción de menores.

La detención se realizó en la barriada Guayacanes, corregimiento de Herrera, luego de que el ciudadano fuera identificado en un video que circuló en redes sociales, grabado presuntamente en la barriada Altos de Las Praderas.

Audiencia sufre retazos

Tras su aprehensión, el sujeto fue remitido a las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial. La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos activos para la búsqueda y captura de personas requeridas por la justicia, como parte de las acciones para garantizar la paz, la seguridad y la protección de los menores de edad.

