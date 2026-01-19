Atropello en la Vía Transístmica ocurre cerca de un paso peatonal

Un atropello se registró la mañana de este lunes en la Vía Transístmica, a la altura de un paso peatonal, lo que generó preocupación entre conductores y transeúntes que se encontraban en el área.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la condición de la persona atropellada, mientras unidades de emergencia y tránsito acudieron al sitio para atender la situación y regular la circulación vehicular.

Un atropello se registró la mañana de este lunes en la Vía Transístmica, cerca de un paso peatonal. pic.twitter.com/wsqo2tCJF7 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 19, 2026

El incidente provocó congestión vehicular temporal en la zona, especialmente durante las horas de mayor flujo, mientras se realizaban las labores de atención y verificación correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado tanto a conductores como a peatones a respetar las señales de tránsito y utilizar adecuadamente los pasos peatonales, con el fin de prevenir accidentes.