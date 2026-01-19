Atropello en la Vía Transístmica ocurre cerca de un paso peatonal

Un atropello se registró la mañana de este lunes en la Vía Transístmica, a la altura de un paso peatonal, lo que generó preocupación entre conductores y transeúntes que se encontraban en el área.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la condición de la persona atropellada, mientras unidades de emergencia y tránsito acudieron al sitio para atender la situación y regular la circulación vehicular.
Tráfico afectado por atropello en vía Transístimca
El incidente provocó congestión vehicular temporal en la zona, especialmente durante las horas de mayor flujo, mientras se realizaban las labores de atención y verificación correspondientes.
Las autoridades hicieron un llamado tanto a conductores como a peatones a respetar las señales de tránsito y utilizar adecuadamente los pasos peatonales, con el fin de prevenir accidentes.