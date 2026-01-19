Panamá Nacionales -  19 de enero de 2026 - 09:02

Pagos de marzo: MIDES publica calendario para 120 a los 65 y Ángel Guardián

Conozca el calendario de pagos 2026 del MIDES para 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades, por tarjeta y áreas de difícil acceso.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) dio a conocer el calendario oficial de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que incluyen 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

El cronograma detalla las fechas de pago tanto para los beneficiarios que reciben el apoyo económico a través de la Tarjeta Clave Social, como para quienes residen en áreas de difícil acceso.

Calendario de pagos MIDES 2026

Pago por Tarjeta Clave Social

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo
  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MIDESPma/status/2007106281270841749?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007106281270841749%7Ctwgr%5Eeb195c45c7d4f4e80171bc7a8f764c8f8bf8edd3%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17688307352877505&partner=&hide_thread=false

Pago en áreas de difícil acceso

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo
  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

Más del 85% cuenta con la FUPS

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó que más del 85% de los beneficiarios ya dispone de su Ficha Única de Protección Social (FUPS), una herramienta que permite verificar de manera técnica y transparente si una persona cumple con los criterios para acceder al programa asignado.

La FUPS es clave para garantizar que los apoyos económicos lleguen a quienes realmente los necesitan, fortaleciendo la focalización y la equidad del sistema de asistencia social.

Más de 186 mil beneficiarios y $220 millones desembolsados

Carles destacó además que el Gobierno Nacional ha cumplido con los pagos a más de 186 mil beneficiarios de los cuatro programas sociales que administra el MIDES, con un desembolso superior a los 220 millones de dólares.

Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios a mantener actualizada su información, especialmente la FUPS, para evitar retrasos o inconvenientes en los próximos pagos.

