Pagos de marzo: MIDES publica calendario para 120 a los 65 y Ángel Guardián

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) dio a conocer el calendario oficial de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que incluyen 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

El cronograma detalla las fechas de pago tanto para los beneficiarios que reciben el apoyo económico a través de la Tarjeta Clave Social, como para quienes residen en áreas de difícil acceso.

Calendario de pagos MIDES 2026

Pago por Tarjeta Clave Social

Primer pago: del 9 al 20 de marzo

del Segundo pago: del 1 al 12 de junio

del Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre

del Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

— Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (@MIDESPma) January 2, 2026

Pago en áreas de difícil acceso

Primer pago: del 23 al 27 de marzo

del Segundo pago: del 15 al 19 de junio

del Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre

del Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

Más del 85% cuenta con la FUPS

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó que más del 85% de los beneficiarios ya dispone de su Ficha Única de Protección Social (FUPS), una herramienta que permite verificar de manera técnica y transparente si una persona cumple con los criterios para acceder al programa asignado.

La FUPS es clave para garantizar que los apoyos económicos lleguen a quienes realmente los necesitan, fortaleciendo la focalización y la equidad del sistema de asistencia social.

Más de 186 mil beneficiarios y $220 millones desembolsados

Carles destacó además que el Gobierno Nacional ha cumplido con los pagos a más de 186 mil beneficiarios de los cuatro programas sociales que administra el MIDES, con un desembolso superior a los 220 millones de dólares.

Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios a mantener actualizada su información, especialmente la FUPS, para evitar retrasos o inconvenientes en los próximos pagos.