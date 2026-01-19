Mujeres privadas de libertad apoyan recolección de basura de la AAUD en San Miguelito

Un total de 50 mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación, bajo la custodia del Ministerio de Gobierno (MINGOB), se han sumado como respaldo a las labores de recolección de desechos sólidos que desarrolla la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en el distrito de San Miguelito.

Esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales para reforzar el servicio de aseo urbano, en medio del proceso de reorganización y estabilización que ejecuta la AAUD tras asumir oficialmente la recolección de basura en este distrito.

Mujeres privadas de libertad apoyan recolección de basura

Con la salida de la empresa Revisalud, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario da inicio al plan para el servicio de recolección de basura en San Miguelito.

"Nosotros definitivamente necesitamos apoyo de la empresa privada, entonces estamos alquilando unos equipos y estamos…



La participación de estas mujeres busca fortalecer las jornadas de limpieza, al tiempo que promueve procesos de reinserción social, responsabilidad comunitaria y trabajo coordinado entre instituciones del Estado.

Desde la AAUD se destacó que este respaldo contribuye a agilizar las labores de recolección, mejorar el entorno urbano y enviar un mensaje de corresponsabilidad ciudadana, especialmente en áreas con alta generación de residuos.

Trabajo interinstitucional

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Gobierno, como parte de los programas que impulsan actividades productivas y de apoyo comunitario para personas privadas de libertad, permitiéndoles aportar positivamente a la sociedad.

Las autoridades reiteraron que estas acciones complementan el nuevo esquema operativo de la AAUD en San Miguelito, que incluye rutas definidas, frecuencias establecidas y un llamado constante a la población para mantener una disposición adecuada de los desechos.